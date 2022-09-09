ДБР почало «зачистку» в деокупованій Балаклії

Державне бюро розслідувань у звільненому місті Балаклія Харківської області вже проводить фільтрацію («зачистку»), аби запобігти підривній діяльності росіян та їхніх посіпак.
Про це ДБР повідомило 9 вересня.
Зараз силовики ретельно відпрацьовують інформацію щодо людей, які під час окупації співпрацювали з росіянами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу для національної безпеки.
- Про звільнення Балаклії стало відомо 8 вересня. Загалом Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.