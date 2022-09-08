Зеленський: Від 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України від початку вересня звільнили понад тисячу квадратних кілометрів української території.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», — зазначив президент.