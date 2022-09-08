Новий британський монарх взяв імʼя Карл III. Він оприлюднив свою першу заяву

Новий король Великої Британії офіційно назвався Карлом III. Під цим іменем він правитиме Сполученим Королівством.
Про це повідомляє BBC.
У першій своїй заяві король висловив сум з приводу смерті Єлизавети II.
«Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко сприйнята всією країною, королівством і Співдружністю, а також незліченною кількостю людей у всьому світі. У цей період жалоби та змін мою сім’ю та мене буде втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, якими Королева була так широко відома», — йдеться в заяві монарха.
Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у своєму виступі сказала, що королева Єлизавета II залишила по собі «великий спадок».
«Сьогодні, як і понад тисячу років, корона переходить до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності Короля Карла III. Ми разом із родиною Короля оплакуємо втрату його матері та збираємось разом», — зазначила Трасс.
Трасс завершила свою промову словами: «Боже, бережи короля».
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви і порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.