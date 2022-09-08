Американський генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі росії в Україні провалилися

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі росії зазнали поразки в Україні.

Про це пише CNN.

«Незважаючи на те, що українці менш озброєні та не такі численні, вони продемонстрували неперевершену тактичну майстерність і показали неперевершену волю воювати, боротися за власну країну, боротися за свою свободу», — сказав Міллі на прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Німеччині.

Генерал визнав, що росія не змогла реалізувати свої плани.

«Їхні оперативні цілі в цьому наступі не були успішними. Вони не оволоділи всім Донбасом, а лише перетнули Дніпро на півдні в районі Херсону», — сказав він.

Міллі також додав, що поки ще зарано повноцінно оцінювати контрнаступ України на півдні. Він назвав просування українських сил під Херсоном «стабільним» і «навмисним».

«Я б охарактеризував це як дуже цілеспрямовану наступальну операцію, яка відкалібрована для встановлення умов, а згодом досягнення цілей», — сказав генерал.

Він заперечив, що українська армія виснажена.

«Вони продовжують боротьбу. У них є сили для цього, і ми побачимо, як це вийде», — зазначив Міллі.