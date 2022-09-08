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Пентагон розкрив деталі пакету допомоги Україні на $675 мільйонів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони США розкрило деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів (ці кошти підуть на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони).

Можливості цього пакету включають:

  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
  • 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;
  • 1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;
  • понад 5 000 протитанкових систем;
  • одну тисячу 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);
  • додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;
  • 50 броньованих медичних автомобілів;
  • прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Державний департамент повідомив Конгрес про намір Пентагону надати $2 мільярди у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: $1 мільярд для зміцнення безпеки України та $1 мільярд для 18 регіональних сусідів України.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько $15,2 млрд допомоги у сфері безпеки.