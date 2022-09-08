Пентагон розкрив деталі пакету допомоги Україні на $675 мільйонів

Міністерство оборони США розкрило деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів (ці кошти підуть на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони).
Можливості цього пакету включають:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
- чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
- додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;
- 1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;
- понад 5 000 протитанкових систем;
- одну тисячу 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);
- додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;
- 50 броньованих медичних автомобілів;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
Крім того, Державний департамент повідомив Конгрес про намір Пентагону надати $2 мільярди у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: $1 мільярд для зміцнення безпеки України та $1 мільярд для 18 регіональних сусідів України.
Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько $15,2 млрд допомоги у сфері безпеки.
- 24 серпня президент Байден оголосив про військову допомогу Україні на $3 мільярди. Це 19-й пакет допомоги від США від початку вторгнення рф. Він включає системи ППО NASAMS, безпілотники RQ-20 Puma, контрбатарейні радари, боєприпаси та інше.