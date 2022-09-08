Пентагон розкрив деталі пакету допомоги Україні на $675 мільйонів

Міністерство оборони США розкрило деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів (ці кошти підуть на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони).

Крім того, Державний департамент повідомив Конгрес про намір Пентагону надати $2 мільярди у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: $1 мільярд для зміцнення безпеки України та $1 мільярд для 18 регіональних сусідів України.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько $15,2 млрд допомоги у сфері безпеки.