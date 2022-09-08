У Києві буде вулиця імені загиблого активіста Романа Ратушного. КМДА підтримала перейменування

Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Соломʼянському районі на вулицю імені Романа Ратушного.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив 8 вересня.
Окрім Волгоградської, сьогодні ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Також сьогодні, зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких. За тиждень до цього Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.
- Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.
- 14 червня стало відомо, що Роман Ратушний загинув, воюючи у складі 93 механізованої бригади під Ізюмом. Під час прощання з активістом Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною, пізніше Київрада підтримала створення ландшафтного заказника у Протасовому Яру.