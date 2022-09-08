У Києві буде вулиця імені загиблого активіста Романа Ратушного. КМДА підтримала перейменування

Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Соломʼянському районі на вулицю імені Романа Ратушного.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив 8 вересня.

Окрім Волгоградської, сьогодні ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Також сьогодні, зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких. За тиждень до цього Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.