Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність «Тарантул». У ній інтенсивно утворюються нові зірки

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність Тарантул, яка розташована за 161 000 світлових років від Землі в галактиці Велика Магелланова Хмара.

Про це пише пресслужба Європейського космічного агентства.

Окрім молодих зірок, телескоп показав віддалені фонові галактики, а також детальну структуру та склад газу та пилу в Тарантулі. Ця туманність є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в групі галактик, які розташовані найближче до нашого Чумацького Шляху. Вона містить найгарячіші та наймасивніші відомі людям зірки.

Тип хімічного складу цієї туманності такий, як у гігантських областей зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті під час Космічного полудня — це ера, коли космосу було лише 8—11 мільярдів років і формування зірок було на піку. Саме тому Тарантул особливо цікавий для астрономів.

Регіони зореутворення в галактиці Чумацький Шлях, де живемо ми з вами, не утворюють зірок з такою шаленою швидкістю, як туманність Тарантул, і мають інший хімічний склад.

Це робить Тарантул найближчим (і найлегшим для вивчення в деталях) прикладом того, що відбувалося у Всесвіті, коли він досяг ери Космічного полудня.

За допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» астрономи зможуть спостерігати і порівнювати утворення зірок у туманності Тарантул зі знімками з більш далеких галактик.