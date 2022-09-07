Петиція про заборону надання громадянства російському журналісту Олександру Невзорову набрала необхідну кількість підписів

Петиція про заборону надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч, далі петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Авторка петиції — Євгенія Шевченко, необхідність заборони давати громадянство Невзорову вона пояснює тим, що той не прожив в Україні 5 років, не знає мови та не платить тут податки.

Крім цього, авторка петиції називає Невзорова «поплічником і довіреною особою путіна, який агітував за збереження російської імперії, дотримується імперіалістичних поглядів щодо колишніх окупованих територій СРСР і підтримував чеченські війни».