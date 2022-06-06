Зеленський прокоментував надання громадянства російському журналісту Невзорову та приїзд до України експропагандистки Овсяннікової

Володимир Зеленський прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та приїзд до України колишньої редакторки пропагандистських ЗМІ росії Марини Овсяннікової під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.

На питання кореспондентки «Бабеля» президент відповів, що знає, що Невзоров хотів отримати українське громадянство, бо цей російський журналіст підтримує Україну.

«Я можу вам сказати, що ми почали цю розмову. Якщо у нас є можливість хитати російську владу, ми повинні все це робити з громадянами росії, які повністю за Україну, повністю проти позиції президента путіна. Я вважаю ми разом повинні це робити. Ми маємо використовувати будь-яку зброю», — сказав Зеленський.

Він також навів приклад інших росіян, які підпримують Україну — Андрія Макаревича та Лії Ахеджакової.

«Я вважаю, що це зброя України. Люди, які мають будь-яке громадянство неукраїнське, але які чітко формулюють свою позицію проукраїнську проти російської влади. Вони на нашому боці, мені так здається», — зазначив президент.

У відповідь на питання про приїзд експропагандистки Марини Овсяннікової, президент сказав, що не слідкує за цим, бо це для нього не є пріоритетом.

«Якщо людині заборонено, вона не в’їжджає у державу. Якщо не заборонено — може», — сказав Зеленський.

Коли журналісти уточнили, що Овсяннікова наголошує на необхідності зняття санкцій з росіян, Зеленський відповів, що зрозумів, що робити.

«Ви могли б мені раніше про це сказати. Я зрозумів, що мені потрібно зробити, можна я не в ефірі буду про це говорити? Від вас сигнал я отримав», — зазначив президент.