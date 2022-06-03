Російський журналіст Невзоров подав заяву на отримання українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, що подав заявку на отримання українського громадянства. У росії проти нього порушили кримінальну справу за поширення правди про війну.

Цю інформацію сам Невзоров підтвердив у своєму Telegram-каналі.

Перед цим російські Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що Невзоров подався на отримання громадянства. Вони також публікували нібито документи українського МЗС про перевірку журналіста у процесі розгляду його заявки.

Згодом Невзоров це підтвердив.

«Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває або намагається вбити. Злочинець — росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву», — написав він.

Невзоров зазначив, що «стає на бік жертви» і вдячний «людям України, які дозволили посісти місце серед них».

Офіційної інформації про те, що Невзоров вже отримав українське громадянство поки немає. Радник очільника МВС Антон Геращенко написав, що президент Володимир Зеленський вже підписав указ про надання Невзорову та його дружині громадянства, але на сайті президента документа поки немає. «Бабель» звернувся за коментарями до Геращенка та до речника Зеленського Сергія Нікіфорова.

Олександр Невзоров — російський журналіст, блогер і політик. Він був депутатом держдуми росії чотирьох скликань — з 1993 до 2007 року. Під час президентських виборів у 2012 році був довіреною особою путіна й агітував за нього.

Невзоров став атеїстом і послідовно критикує російську православну церкву. У 2014 році він назвав анексію Криму «мародерством» і підтримував українську армію під час війни на Донбасі. Після початку повномасштабної війни публічно виступив із критикою путіна та виїхав з росії. У березні проти нього порушили кримінальну справу за те, що він розповів у своїх соцмережах, як російська армія бомбила Маріуполь, зокрема пологовий будинок.