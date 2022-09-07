Країни Балтії домовилися спільно обмежити вʼїзд росіян за шенгенськими візами

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про завершення роботи над обмеженнями для вʼїзду росіян.
Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарас Рінкявічус.
«Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами російської федерації, які мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть ухвалювати національны уряди відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно», — написав він у Twitter.
- 31 серпня Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія заявили, що вільний вʼїзд громадян росії до країн ЄС загрожує громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії обмежити вʼїзд російських туристів. Якщо ЄС цього не зробить, країни готові колективно запровадити обмежувальні заходи на своїх територіях.
- 6 вересня Європейська комісія офіційно запропонувала повністю припинити дію угоди про спрощення візового режиму з росією через її вторгнення в Україну.