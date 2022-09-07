Країни Балтії домовилися спільно обмежити вʼїзд росіян за шенгенськими візами

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про завершення роботи над обмеженнями для вʼїзду росіян.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарас Рінкявічус.

«Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами російської федерації, які мають шенгенські візи ЄС. Рішення будуть ухвалювати національны уряди відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно», — написав він у Twitter.