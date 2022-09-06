Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати спрощений візовий режим для росіян. Ось ще означає на практиці

Європейська Комісія офіційно запропонувала повністю припинити дію угоди про спрощення візового режиму з росією через її вторгнення в Україну.

Про це Єврокомісія повідомила 6 вересня.

Таке рішення є відповіддю на зростання ризиків і загроз інтересам безпеки Євросоюзу та національної безпеки держав-членів внаслідок військової агресії росії проти України. Натомість до росіян будуть застосовуватись загальні правила візового кодексу — тобто вони більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

На практиці для росіяни це означатиме:

візовий збір збільшиться з €35 до €80 для всіх заявників;

стандартний термін для прийняття консульствами рішення щодо візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли потрібний подальший розгляд заяви;

заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових вʼїздів до Шенгенської зони;

більш довгий список документів: росіяни повинні будуть надати повний список документальних доказів при поданні заяви на візу, тобто вони більше не користуватимуться спрощеним списком.

Держави-члени матимуть широку свободу дій при розгляді заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян та зможуть забезпечити більш ретельний контроль щодо громадян росії, які прямують до ЄС.

Євросоюз залишиться відкритим для певних категорій росіян, зокрема для тих, хто подорожує до членів сімей, для журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства. Комісія також запропонувала не визнавати російські паспорти, які видали на окупованих територіях України.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив: «Візова політика ЄС є знаком довіри — довіри, яку росія повністю підірвала своєю невиправданою агресивною війною проти України».

Ці пропозиції йдуть за політичною домовленістю, досягнутою 31 серпня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ.