МЗС Угорщини: Країни ЄС призупинять угоду з росією про спрощену видачу туристичних віз

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що голови МЗС країн Євросоюзу домовилися скасувати угоду з росією про спрощену видачу віз.

Про це пише Reuters.

Тепер росіянам доведеться платити підвищений консульський збір (€80 замість €35) і подавати більше документів. Сам процес отримання візи відтепер триватиме довше.

Повну заборону на видачу віз росіянам голови МЗС погодити не змогли, оскільки деякі країни, зокрема Угорщина, були проти. Повністю заборонити видавати туристичні візи громадянам рф вимагали сусіди росії — країни Балтії, Польща і Фінляндія. Саме через ці країни росіяни їздили до ЄС після скасування авіасполучення через війну проти України.

Пізніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив: «Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці [цих країн]. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією».

Глави МЗС ЄС доручили Єврокомісії підготувати рекомендації щодо того, що робити з уже виданими візами.