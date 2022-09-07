Рада призначила головою Фонду держмайна нардепа від «Голосу»

Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна нардепа від «Голосу» Рустема Умєрова.
За це проголосували 282 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
- 26 липня виконувачка обовʼязків голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про звільнення. Ольга Батова стала першим заступником голови Фонду держмайна у грудні 2021 року. 17 лютого 2022 року Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду, після чого його обовʼязки почала виконувати Батова.
- Рустам Умєров став нардепом за списком партії «Голос» у 2019 році. До цього він був підприємцем, делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Також Умєров входить до складу української делегації на мирних перемовинах із росією.