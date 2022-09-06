У «Слузі народу» представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна — нардепа від «Голосу» Умєрова

У фракції «Слуга народу» представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна. Ним став нардеп від фракції «Голос» Рустам Умєров.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції «Слуга Народу», де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів», — зазначила вона.

Також цю інформацію підтвердив інший нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він підкреслив, що фракція «Голос» підтримуватиме кандидатуру Умєрова.