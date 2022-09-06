У «Слузі народу» представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна — нардепа від «Голосу» Умєрова

У фракції «Слуга народу» представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна. Ним став нардеп від фракції «Голос» Рустам Умєров.
Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.
«Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції «Слуга Народу», де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів», — зазначила вона.
Також цю інформацію підтвердив інший нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він підкреслив, що фракція «Голос» підтримуватиме кандидатуру Умєрова.
- 26 липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про звільнення. Ольга Батова стала першим заступником голови Фонду держмайна у грудні 2021 року. 17 лютого 2022 року Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду, після чого його обовʼязки почала виконувати Батова.
- Рустам Умєров став нардепом за списком партії «Голос» у 2019 році. До цього він був підприємцем, делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Також Умєров входить до складу української делегації на мирних перемовинах із росією.