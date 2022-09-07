Первинне розмінування звільнених територій України триватиме рік

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що первинне розмінування звільнених територій триватиме приблизно рік.

Про це повідомила речниця МВС Альона Матвєєва, передає Укрінформ.

Це означає, що на певних звільнених від росіян ділянках спочатку розмінують дороги та підʼїзди до населених пунктів. Потім — прибудинкові території, території довкола населених пунктів і цивільну інфраструктуру.

«Ми зорієнтовані, що первинне розмінування на деокупованих територіях буде проводитися упродовж року. Потім уже йде розмінування лісосмуг, полів, водойм тощо», — розповіла Матвєєва.