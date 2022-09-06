«Разом ми зможемо пережити шторм». Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді премʼєра Великої Британії

Новообраний премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступила зі своїм першим зверненням до нації.
Про це пише Sky News.
У своїй промові премʼєр-міністр окреслила три пріоритети своєї роботи на посаді: розвиток економіки за допомогою зменшення податків і реформ, вирішення енергетичної кризи та покращення доступу до медичних послуг.
Трасс загадала також про свого попередника. Вона назвала Бориса Джонсона «надзвичайно впливовим премʼєр-міністром».
Також прем’єр-міністр підтвердила свою обіцянку уже цього тижня вжити заходів щодо рахунків за електроенергію та запевнила, що перевірить, чи можуть британці записатися на прийом до лікарів і отримати необхідні медичні послуги.
«Я впевнена, що разом ми зможемо пережити шторм. Ми можемо відновити нашу економіку. І ми можемо стати сучасною, чудовою Британією, якою, як я знаю, ми можемо бути», — зазначила Ліз Трасс.
Вона також пообіцяла відстоювати свободу та демократію в усьому світі разом із союзниками Британії.
«Ми не можемо мати безпеку вдома, не маючи безпеки за кордоном», — зазначила Трасс.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він виконував обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- 5 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Вона перемогла на партійному голосуванні колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.
- 6 вересня Ексміністр закордонних справ Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великої Британії. Королева Єлизавета ІІ затвердила її на посаді премʼєр-міністра та доручила сформувати уряд.