Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників [...]. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — зазначено в короткому повiдомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Загалом Україна за час повномасштабної війни повернула тіла понад 550 загиблих українських захисників.
- 11 серпня Генштаб повідомив, що змінив назву проєкту з евакуації тіл військових. «Евакуація 200» тепер носить назву «На щиті».