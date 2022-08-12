Україна повернула за час війни тіла 522 загиблих українських захисників

Україна за час повномасштабної війни повернула тіла 522 загиблих українських захисників.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.
За його словами, всіх цих загиблих вдалося забрати з різних напрямків. Серед них є бійці, які були в списках зниклих безвісти.
Котенко додав, що до повномасштабної війни тіла загиблих воїнів забирали за домовленостями з ватажками так званих «лнр» і «днр», наразі посередник у цьому питанні — Червоний Хрест. Прямих контактів із росіянами немає. Українська сторона передає інформацію про локації, де були бої з втратами, після чого росіяни йдуть на місце шукати тіла і передають їх у визначеному місці у домовлений час.
- Остання передача тіл відбулася 9 серпня. Тоді Україна повернула 17 загиблих воїнів.
- Перед цим поліція Київщини повідомляла, що до моргів області надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників «Азовсталі». Тіла оглянуті, втім більшість із них лишається невстановленими.
- 11 серпня Генштаб повідомив, що змінив назву гуманітарного проєкту з евакуації тіл загиблих військових «Евакуація 200». Тепер він носитиме назву «На щиті», на чому наполягали волонтери.