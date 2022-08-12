Україна повернула за час війни тіла 522 загиблих українських захисників

Україна за час повномасштабної війни повернула тіла 522 загиблих українських захисників.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.

За його словами, всіх цих загиблих вдалося забрати з різних напрямків. Серед них є бійці, які були в списках зниклих безвісти.

Котенко додав, що до повномасштабної війни тіла загиблих воїнів забирали за домовленостями з ватажками так званих «лнр» і «днр», наразі посередник у цьому питанні — Червоний Хрест. Прямих контактів із росіянами немає. Українська сторона передає інформацію про локації, де були бої з втратами, після чого росіяни йдуть на місце шукати тіла і передають їх у визначеному місці у домовлений час.