Поліція: У моргах Київщини перебувають тіла понад 270 загиблих від російського вторгнення, більшість — не ідентифіковані

До моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників «Азовсталі». Тіла оглянуті, втім більшість із них лишається невстановленими.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Ці тіла надійшли в період з 15 червня до 27 липня. Для ідентифікації загиблих у слідчому управлінні поліції Київщини визначили слідчих та спецномер телефону для пошуку рідних.

Тим, хто розшукує близьких, необхідно відправити повідомлення через Viber, WhatsApp або Telegram на номер +380936684014. У повідомленні необхідно вказати:

Прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи.

Зріст, розмір взуття, розмір одягу.

Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).

Фото зниклої особи.

Татуювання (детальний опис, фото).

Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутні чи зрощені пальці на ногах або руках).

Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше).

Номер телефону, яким користувалася зникла особа.

Номер телефону контактної особи.

Протягом останнього місяця Україна повернула на підконтрольну територію тіла понад 100 своїх захисників.