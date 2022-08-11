Генштаб змінив назву проєкту з евакуації тіл загиблих військових з «Евакуація 200» на «На щиті»

Генеральний штаб змінив назву гуманітарного проєкту з евакуації тіл загиблих військових з «Евакуація 200» на «На щиті».
Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.
Таку ініціативу висунули ветерани та волонтери. Вони запропонували замінити радянське умовне кодування «вантаж 200» на фразеологізм «На щиті». «Наші полеглі оборонці — особистості, гордість і честь Держави, а не якийсь «вантаж 200», а кожна смерть захисника України — трагедія для всієї України», — заявили в Генштабі.
- 9 серпня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових — Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Загалом з початку вторгнення вдалося повернути понад 400 тіл українських військових.
- Перед цим поліція Київщини повідомляла, що до моргів області надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, в тому числі тіла захисників «Азовсталі». Тіла оглянуті, втім більшість із них лишається невстановленими.