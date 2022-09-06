This is it, folks! Джонсон виступив із прощальною промовою

Премʼєр-міністр Борис Джонсон виступив з останньою промовою у ролі премʼєра і залишив свою резиденцію.
Про це повідомляє BBC.
Під час промови він пообіцяв підтримувати новообрану премʼєрку Ліз Трасс, а також закликав це робити усіх однопартійців.
«Я знаю, що Ліз Трасс і цей самовідданий уряд консерваторів зроблять усе можливе, щоб допомогти людям подолати цю кризу... і ми переможемо. Якщо путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він абсолютно помиляється», — заявив Джонсон.
Він також нагадав, що саме його уряд здійснив Brexit, забезпечив найшвидше впровадження вакцинації в Європі та забезпечив швидке її розповсюдження. Джонсон також підкреслив, що постачання зброї в Україну, яке він відстоював, вплинуло на хід війни.
Джонсон і Ліз Трасс вирушать одним літаком до Шотландії, де в замку Балморал королева Єлизавета II проведе зустріч з ними та офіційну церемонію передачі влади.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він виконував обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- 5 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Вона відвідає королеву Єлизавету II і отримає запрошення сформувати уряд країни.