До України прибули безпілотники Bayraktar, на які збирав кошти фонд Сергія Притули

До України прибули три безпілотники Bayraktar TB2, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, а турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.
Про це Укрінформу на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар.
«Ми постачили в Україну Bayraktar за литовською акцією і вже постачили три безпілотники Bayraktar за акцією Притули. Вони вже в Україні», — сказав Байрактар.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 червня Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2, які збирали українці, витратили на супутник. Компанія ICEYE надасть уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів. Супутник залишиться у власності України до закінчення його роботи на орбіті.