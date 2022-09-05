До України прибули безпілотники Bayraktar, на які збирав кошти фонд Сергія Притули

До України прибули три безпілотники Bayraktar TB2, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, а турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.

Про це Укрінформу на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар.

«Ми постачили в Україну Bayraktar за литовською акцією і вже постачили три безпілотники Bayraktar за акцією Притули. Вони вже в Україні», — сказав Байрактар.