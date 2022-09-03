Мінʼюст отримав право перевіряти ділову репутацію потенційних покупців ЗМІ

Міністерство юстиції отримало додаткові повноваження для перевірки ділової репутації потенційних покупців медіа. Це зробили для реалізації антиолігархічного закону.

Про це пише пресслужба відомства.

Відповідні зміни уряд вніс на засіданні 2 вересня.

«На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ», — пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.