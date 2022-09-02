«єВідрядження». Премʼєр не підписав постанову про виїзд бізнесменів за кордон під заставу у 200 тисяч гривень

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову про «єВідрядження», що має дозволити військовозобовʼязаним представникам бізнесу виїжджати за кордон під заставу у 200 тисяч гривень. Це можна зробити винятково в робочих цілях.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми анонсували, що Кабмін ухвалив рішення, але постанова ще не підписана. Наразі триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Поки я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі», — сказав Федоров на брифінгу.
Планувалося, що «єВідрядження» запрацює з 1 вересня.
«Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо», — запевнив Федоров.
- Планувалося, що з 1 вересня представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон на термін до 7 днів. Заявку на виїзд мали оформляти через портал «Дія» за умови внесення застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші повертатимуть власнику після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України. У разі порушення умов відрядження заставу перекажуть на потреби Міністерства оборони, підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а діючі — скасують.