«єВідрядження». Премʼєр не підписав постанову про виїзд бізнесменів за кордон під заставу у 200 тисяч гривень

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не підписав постанову про «єВідрядження», що має дозволити військовозобовʼязаним представникам бізнесу виїжджати за кордон під заставу у 200 тисяч гривень. Це можна зробити винятково в робочих цілях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми анонсували, що Кабмін ухвалив рішення, але постанова ще не підписана. Наразі триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Поки я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі», — сказав Федоров на брифінгу.

Планувалося, що «єВідрядження» запрацює з 1 вересня.

«Якщо вона буде підписана, ми цю послугу дуже швидко реалізуємо», — запевнив Федоров.