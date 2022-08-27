Уряд дозволив морякам виїжджати за кордон — але за погодженням із військкоматом

Уряд дозволи морякам перетинати кордон лише за погодженням територіального центру комплектування (військкомат). Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.

Виїжджати за кордон можна буде чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює понад 100 тисяч українців, тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету, пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.