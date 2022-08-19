В Україні дозволили представникам бізнесу виїжджати за кордон

Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу з 1 вересня виїжджати за кордон. Про це в етері телемарафону 19 серпня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Для виїзду потрібно дотримуватись наступних умов:
- треба офіційно виплачувати зарплату;
- не мати заборгованості з податків та зборів;
- середня зарплата працівників має складати не менше 20 тисяч гривень;
- виїжджати зможуть 10% штату, але не більше 10 людей.
Виїжджати можна буде на термін до 7 днів. Заявку на виїзд можна буде оформлювати через портал «Дія» — буде механізм «єВідрядження».
Бізнесменам дозволили виїжджати, аби вони брали участь у міжнародних заходах, підписувати контракти і повертатись в Україну — для розвитку свого бізнесу.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що підприємець буде вносити 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України. У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни. Наразі воєнний стан і терміни загальної мобілізації продовжили до 21 листопада 2022 року.
- 16 серпня президент Володимир Зеленський відповів на вже третю петицію з проханням скасувати обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18—60 років, які не мають військового досвіду. Президент наголосив, що скасування цих обмежень можливе тільки після закінчення воєнного стану у країні.