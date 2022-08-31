Google не пустив соцмережу Трампа на Play Store

Магазин застосунків Google Play Store не дозволив розмістити на своїй платформі застосунок соцмережі Truth Social, яка належить колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це пише Axios.

Представник Google назвав причиною незадовільну модерацію контенту у Truth Social. Представники соцмережі отримали повідомлення про кілька порушень основних правил магазину. Порушення стосуються поточної версії Truth Social, тому їх при бажанні можуть виправити.

У Trump Media & Technology Group заявили, що пропрацюють зауваження Google, але «без ризиків для свободи слова».