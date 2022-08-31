Google не пустив соцмережу Трампа на Play Store

Магазин застосунків Google Play Store не дозволив розмістити на своїй платформі застосунок соцмережі Truth Social, яка належить колишньому президенту США Дональду Трампу.
Про це пише Axios.
Представник Google назвав причиною незадовільну модерацію контенту у Truth Social. Представники соцмережі отримали повідомлення про кілька порушень основних правил магазину. Порушення стосуються поточної версії Truth Social, тому їх при бажанні можуть виправити.
У Trump Media & Technology Group заявили, що пропрацюють зауваження Google, але «без ризиків для свободи слова».
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter. У день запуску її зламали.
- 21 жовтня Трамп анонсував запуск власної соцмережі Truth Social. Через день після анонсу Truth Social теж зламали.
- Загалом Truth Social дуже схожа на Twitter. Соцмережу навіть звинувачували у використанні вихідного коду подібних платформ. Вона стала інформаційним майданчиком Трампа та його прихильників. На платформі також активно пересуваються різноманітні теорії змов, зокрема щодо президентських виборів, на яких Трамп програв Джо Байдену.