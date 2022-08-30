Володимир Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС, і наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.

«Ми хочемо щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Рафаелем Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу», — сказав Зеленський на зустрічі з Ґроссі.

«Ми довіряємо вашим фахівцям. Ми хочемо, щоб була не тільки перевірка, це тактичні дії, а є стратегічні рішення. Станція перебуває в українській власності і контролюється українськими фахівцями», — додав президент.

Також він наголосив на необхідності «термінової демілітаризації станції, виведення будь-яких військових росії з вибуховими речовинами, будь-якою зброєю, звільнення нашої станції, створення демілітаризованої зони і переходу станції під контроль української держави».