У ЄС почали обговорювати нові санкції проти росії. Країни Балтії вимагають скасування віз та нових обмежень в енергетиці

У Європейському Союзі почали обговорювати нові санкцій проти росії. Найголовніше питання — заборона на видачу віз для росіян.

Про це пише Reuters.

Чехія, яка наразі головує в ЄС, наполягає на повній забороні віз для російських туристів, і цю ідею підтримують переважно країни Балтії. Водночас інші держави, зокрема Німеччина, Австрія та південні країни виступають проти такого. Публічно не підтримав таке рішення і верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Тому в Євросоюзі поки що розглядають як компромісний варіант скасування спрощеного візового режиму з росією. Це збільшить вартість віз та час їхнього розгляду.

Також у ЄС обговорять варіанти створення місії військової підготовки для українських сил. Декілька країн Євроюсоюзу вже певний час навчають українські війська. Наразі немає інформації, де може базуватися навчальна програма ЄС і який може бути мандат

Водночас країни Балтії вимагають більшого посилення санкцій проти росії. Вони вже передали на розгляд до ЄС свої пропозиції, які передбачають більше обмежень у сфері торгівлі та енергетики, розширення списку російських банків, які має бути відключено від SWIFT, а також розширення персональних санкцій.

«Санкції поки що працюють, але їх недостатньо. Нам потрібно ще більше підняти ціну для росії до настання зими, щоб ця війна швидше закінчилася. Нам також необхідно постачити більше зброї в Україну», — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.