У Португалії знайшли рештки гігантського динозавра віком 150 мільйонів років

У Португалії знайшли рештки динозавра, які можуть стати найбільшою такою знахідкою в Європі. Дослідники вважають, що хребет та ребра вказують на зауропода брахіозавра завдовжки 25 метрів і заввишки 12 метрів. Його приблизний вік становить 150 мільйонів років.

Про це пише The Guardian.

У 2017 році власник маєтку в місті Помбал помітив фрагменти скам’янілих кісток на своїй території та зв’язався з дослідниками з Лісабонського університету. Дослідники почали розкопки. На місці працювали іспанські та португальські палеонтологи. Вони знайшли хребет та ребра, які, на їхню думку, належать зауроподу брахіозавру.

«Неймовірно знайти всі ребра тварини в такому вигляді, не кажучи вже про те, що вони в такому стані, який зберігає початкове анатомічне положення», — сказала дослідниця факультету наук Лісабонського університету Елізабет Малафайя.

Через природне положення, у якому знайшли скелет, дослідники сподіваються, що подальші розкопки можуть виявити більше частин того самого динозавра.

«[Це відкриття] підтверджує, що в регіоні Помбал є важливі викопні залишки хребетних пізнього юрського періоду, які за останні десятиліття забезпечили відкриття великої кількості матеріалів, дуже важливих для знання континентальної фауни, яка населяла Піренейський півострів приблизно на 145 мільйонів років тому», — зазначила дослідниця.