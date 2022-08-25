У Техасі на дні річки виявили сліди динозаврів — їм понад 100 мільйонів років

В американському штаті Техас у руслі річки, яка висохла, знайшли численні відбитки ніг динозавра Acrocanthosaurus, яким понад 100 мільйонів років.
Про це пише The Guardian.
Відбитки акрокантозаврів виявили на дні обмілівшої річки Палуксі в парку «Долина динозаврів». У заяві парку йдеться, що тварини вагою приблизно сім тонн населяли цю територію понад 113 мільйонів років тому.
У парку знайшли майже 140 відбитків динозаврів.
«Більшість слідів, які нещодавно виявили в різних частинах річки в парку, належать акрокантозавру», — сказала речниця парку Стефані Салінас Гарсія в електронному листі CNN.
Сліди Acrocanthosaurus не бачили з 2000 року. Відбитки сховалися під шарами води та осаду. Також науковці виявили в техаському парку відбитки завропосейдона — це гігантський завроподовий динозавр. Вага дорослої особини сягала 48 тонн. Експерти вважають, що акрокантозавр полював на завропейдона, тому їхні відбитки знайшли разом.
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