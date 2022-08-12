В Аргентині відкрили раніше невідомого маленького броньованого динозавра. Він жив близько 100 мільйонів років тому

Палеонтологи оголосили про відкриття раніше невідомого маленького броньованого динозавра, якого виявили на півдні Аргентини. Істота, ймовірно, ходила прямо на задніх лапа близько 100 мільйонів років тому.

Про це повідомляє The Guardian.

Динозавра крейдяного періоду назвали Якапіл Канюкура. Він броньований, адже був добре захищений рядами кісткових пластин вздовж шиї, спини та аж до хвоста. Динозавр був завдовжки близько 1,5 метра і важив лише 4—7 кг, як домашній кіт. Його скамʼянілі останки викопали біля греблі в Патагонії в палеонтологічній зоні Ла-Буїтрера провінції Ріо-Негро.

Це перше такого роду відкриття броньованого динозавра крейдяного періоду в Південній Америці. Він є частиною групи тиреофорних динозаврів, яка відома своїми кістлявими спинними пластинами і гострокінцевим хвостом.

Провідний палеонтолог Себастьян Апестегія та його колеги виявили частковий скелет Якапіла разом із 15 фрагментами зубів листоподібної форми, схожими на зуби ігуани.