У китайському ресторані знайшли сліди динозаврів. Їм 100 мільйонів років

У ресторані у китайській провінції Сичуань відвідувач знайшов сліди двох завроподів — це різновид динозаврів, які жили у ранній крейдовий період.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Команда палеонтолога і доцента Китайського університету наук про Землю Ліди Сіна підтвердила це відкриття 17 липня за допомогою 3D-сканера.

За словами Сіна, завроподи були найбільшими тваринами, які коли-небудь ходили по Землі. Довжина тіл двох завроподів, сліди яких знайшли у ресторані, ймовірно, сягала 8 метрів.

Перш ніж стати рестораном, місце знахідки було курячою фермою, а сліди динозаврів сховалися під шарами бруду та піску. Це захищало їх від ерозії та погодних умов.

Ресторан відкрився рік тому, тоді бруд прибрали. Власнику сподобався природний вигляд нерівного каменя, тому він залишив його у первісному вигляді і не вирівнював цементом.

«Ці сліди були добре захищені. Коли ми прийшли туди, то виявили, що сліди були дуже глибокими і цілком очевидними, але ніхто не думав про [те, чиї вони були]», — сказав палеонтолог.