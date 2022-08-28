Казахстан на рік припинив експорт зброї

Комісія з питань оборонної промисловості Казахстану вирішила припинити експорт військової продукції на рік.
Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Казахстану.
Засідання Комісії з питань оборонної промисловості провів премʼєр Казахстану Аліхан Смаїлов. Її учасники розглянули та підтримали пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку припинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.
- 17 червня президент Казахстану Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був і путін, заявив, що його країна не визнаватиме «днр» і «лнр». Згодом Токаєв заявив, що планує збільшити поставки нафти до Європи.
- Після цього в нафтової галузі країни почалися «неприємності». Приморський районний суд Новоросійська закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи на 30 діб.
- 6 липня на казахському родовищі Тенгіз стався вибух — загинули двоє людей, троє отримали поранення.
- Того ж дня стало відомо, що Казахстан розглядає заборону на ввезення до росії та білорусі товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, Британії та США. Мінфін країни опублікував наказ для громадського обговорення, яке мало тривати до 22 липня.
- 8 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видав указ про те, що Казахстан виходить з угоди Співдружності незалежних держав 1995 року про Міждержавний валютний комітет.
- За даними джерел Reuters, з вересня Казахстан пустить частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід росії.