Казахстан виходить з угоди СНД про Міждержавний валютний комітет

Казахстан виходить з угоди Співдружності незалежних держав 1995 року про Міждержавний валютний комітет.
Про це йдеться в указі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, передає ZONAkz.
Міждержавний валютний комітет створили для співпраці між пострадянськими країнами у валютно-платіжній та кредитній сфері, а також для вдосконалення (зближення) валютного законодавства країн-учасниць договору. Передбачалося, що він сприятиме розвитку економічного співробітництва та забезпечить взаємну конвертованість національних валют.
Документ про вихід з угоди вже набув чинності.
- 17 червня президент Казахстану Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був і путін, заявив, що його країна не визнаватиме «днр» і «лнр». Згодом Токаєв заявив, що планує збільшити поставки нафти до Європи.
- Після цього в нафтової галузі країни почалися «неприємності». Приморський районний суд Новоросійська закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи на 30 діб.
- 6 липня на казахському родовищі Тенгіз стався вибух — загинули двоє людей, троє отримали поранення.
- Того ж дня стало відомо, що Казахстан розглядає заборону на ввіз до росії та білорусі товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, Британії та США. Мінфін країни опублікував наказ для громадського обговорення, яке триватиме до 22 липня.
- 7 липня Reuters писало, що Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути поставок нафти до Європи в обхід росії.