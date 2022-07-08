Казахстан виходить з угоди СНД про Міждержавний валютний комітет

Казахстан виходить з угоди Співдружності незалежних держав 1995 року про Міждержавний валютний комітет.

Про це йдеться в указі президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, передає ZONAkz.

Міждержавний валютний комітет створили для співпраці між пострадянськими країнами у валютно-платіжній та кредитній сфері, а також для вдосконалення (зближення) валютного законодавства країн-учасниць договору. Передбачалося, що він сприятиме розвитку економічного співробітництва та забезпечить взаємну конвертованість національних валют.

Документ про вихід з угоди вже набув чинності.