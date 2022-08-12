Reuters: Казахстан постачатиме нафту азербайджанським трубопроводом в обхід росії

Від вересня Казахстан пустить частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід росії.

Про це Reuters повідомили джерела, обізнані в цому питанні.

Казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з торговим відділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн сирої нафти через азербайджанський трубопровід, який постачає паливо до турецького порту «Джейхан».

За словами джерел Reuters, остаточний контракт мають підписати наприкінці серпня, а поставки через нафтопровід Баку — Тбілісі — Джейхан (BTC) розпочнеться у вересні.

Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік з 2023-го можуть постачати іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту «Супса».

Таким чином загальний обсяг поставок становитиме трохи понад 100 тисяч барелів на день, або 8% потоків Каспійського трубопровідного консорціуму, який проходить територією рф.