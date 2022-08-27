Сербія та Косово дійшли згоди в конфлікті з автомобільними номерами

Частково визнане Косово та Сербія в рамках діалогу уклали угоду щодо автомобільних номерів і прикордонних документів. Раніше це питання створювало ризик загострення конфлікту між Белградом і Приштіною.
Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель.
«Ми маємо домовленість. У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень», — написав глава європейської дипломатії у Twitter.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери теж треба було обміняти на косовські.
- Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які протестували серби.