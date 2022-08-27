Сербія та Косово дійшли згоди в конфлікті з автомобільними номерами

Частково визнане Косово та Сербія в рамках діалогу уклали угоду щодо автомобільних номерів і прикордонних документів. Раніше це питання створювало ризик загострення конфлікту між Белградом і Приштіною.

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

«Ми маємо домовленість. У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати вʼїзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень», — написав глава європейської дипломатії у Twitter.