Уряд Косова погодився на місяць відкласти рішення, через яке протестують серби

Уряд Косова погодився відкласти на місяць заміну сербських документів та номерних знаків.

Про це повідомив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.

«У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобовʼязуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на вʼїзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади приберуть та буде відновлено повну свободу пересування», — написав він та опублікував заяву уряду.

У ній йдеться про те, що уряд Косова рішуче засуджує блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там.

«Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир та безпеку громадян і нашої країни. Сьогодні вдень та ввечері мали місце численні агресивні дії, спровоковані та підготовлені офіційним Белградом», — йдеться в заяві.