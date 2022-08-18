Лідери Сербії та Косова не змогли домовитися про вирішення конфлікту з автомобільними номерами. Вони зустрінуться знову

Президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністр Косова Альбін Курті під час зустрічі у Брюсселі не змогли домовитися про вирішення конфлікту через вимогу використовувати лише косовські документи та автомобільні номери. Найближчим часом вони зустрінуться знову.

Про це на брифінгу заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише Reuters.

«Але це ще не кінець історії. Обидва лідери погодилися, що процес треба продовжувати, і обговорення відновиться найближчими днями», — зазначив він.

Він наголосив, що до 1 вересня ще є час, і в Євросоюзі сподіваються, що сторони таки знайдуть рішення. Боррель розповів, що сказав лідерам Сербії і Косова, що коли в Європі і так триває війна, потрібно шукати шляхи для миру та порозуміння.

Сам Вучич сказав, що утримається від коментарів, оскільки розраховує на компроміс найближчими днями. В уряді Косова оприлюднили пресреліз, в якому розповіли, що сторони обговорювали як актуальні питання, так і загальну мирну угоду. Там наголошують, що наполягають на взаємному визнанні незалежності та на створенні рівних прав для всіх своїх громадян.