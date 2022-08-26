Ракетобудівна компанія MDBA повідомила про витік даних. Серед них — секретні документи НАТО та інформація про її продукцію

Зброярська компанія MBDA Missile Systems заявила про витік секретних даних щодо її продукції. Ці дані хакери виставили на продаж.

Про це пише BBC.

Зараз представники НАТО вивчають причини витоку. Компанія зі штаб-квартирою у Франції заявила, що хакери зламали систему за допомогою зовнішнього жорсткого диска в Італії. Розслідування зосереджено навколо одного з постачальників MBDA.

Кіберзлочинці заявили, що продають 80 ГБ вкрадених даних за 15 біткойнів (приблизно $317 тисяч). Також вони стверджують, що наразі продали ці дані принаймні одному невідомому покупцеві.

Зловмисники заявляють, що серед вкрадених даних — «секретна інформація про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів», а також «конструкторська документація, креслення, презентація, відео- та фотоматеріали, контрактні договори та листування з іншими компаніями».

Хакери надали безкоштовний зразок файлів, серед яких — документи з грифами «Конфіденційно для НАТО», «Обмежено для НАТО» та «Несекретна контрольована інформація». Ці позначки означають, що розголошення таких даних може зашкодити інтересам Альянсу.

BBC вдалося ознайомитися з цим зразком. Серед іншого, там містилася презентація, яка детально описувала внутрішню роботу Land Ceptor CAMM — модульної зенітної ракети загального призначення. Ці ракети використовують у системах протиповітряної оборони Sky Sabre, які після початку російського вторгнення перекинули до Польщі.