США підтвердили, що використовували військових хакерів проти росії. Вони допомагали Україні

Директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне визнав, що американські військові хакери проводили операції проти росії.

Про це він розповів Sky News.

За словами Накасоне, хакери провели серії наступальних, оборонних та інформаційних операцій, багато з них — на підтримку України у відбитті російського вторгнення. Під час деяких операцій США виявляли іноземних хакерів та ідентифікували їхні інструменти. Це допомогло і самим американцям вивчити елементи кібернападу.

Накасоне розповів, що АНБ раніше запустило програму, у межах якої фахівці з кіберкомандування США вирушили до 16 союзних країн, де працюють із розвідданими. У рамках програми у грудні 2021 року американські фахівці прибули до Україні та провели тут 90 днів.