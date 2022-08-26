Окупанти зруйнували в Україні понад 30 клінік для лікування COVID-пацієнтів

Окупанти зруйнували в Україні понад 30 клінік, визначених для лікування пацієнтів із COVID-19. З них 18 знищені вщент, а 18 — зруйновані частково.
Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоровʼя Віктор Кузін.
При цьому, за його словами, останнім часом фіксується зростання захворюваності на COVID-19 серед населення. Зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 9,5 тисячі випадків захворювання.
Наразі в Україні розгорнуто 40 тисяч ковідних ліжок, а киснем забезпечено близько 39 тисяч з них.
Кузін прогнозує подальше зростання захворюваності на осінь, але додає, що зараз спалах COVID-19 буде не таким інтенсивним, як у 2021 році.
«Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів», — сказав він.
- На початку липня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні зросла кількість захворювань на коронавірус, систему охорони здоровʼя готують до можливої нової хвилі коронавірусу. Також зростання кількості нових хворих фіксують і в Європі, в деяких місцях вже повертають деякі карантинні норми.
- 13 липня Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди всіх країн світу повернути загальну вимогу до маскового режиму. Цей заклик пояснили збільшенням кількості смертей від коронавірусу і наголосили, що пандемія ще не закінчилася.