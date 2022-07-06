МОЗ: В Україні зросла захворюваність на коронавірус, країна готується до нової хвилі

В Україні зросла кількість захворювань на коронавірус, систему охорони здоровʼя готують до можливої нової хвилі коронавірусу.
Про це під час брифінгу 6 липня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«За минулий тиждень було зафіксовано 1 018 випадків короновірусної хвороби, за тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо зростання на 12%, і це тенденція як і в європейських країнах. Потенційно ми готуємось до можливої нової хвилі коронавірусу. Та готуємо до цього систему охорони здоров’я», — зазначив Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ наголосив, що проблеми можуть бути з постачанням кисню, оскільки в Україні кисневі установки виготовляють там, де йдуть активні бойові дії. Відтак Ляшко закликав українців зробити щеплення (ось перелік місць, де це можна зробити).
- В Італії за добу 4 липня зареєстрували 132 274 випадки захворювання на COVID-19. Минулого разу добова кількість хворих перевищувала 100 тисяч на початку лютого. Рекордну добову кількість хворих зафіксували 4 липня і у Великій Британії, Німеччині та Франції.