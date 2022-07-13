ВООЗ закликає уряди країн повернути масковий режим. Пандемія не закінчилася

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди всіх країн світу повернути загальну вимогу до маскового режиму. Цей заклик пояснили збільшенням кількості смертей від коронавірусу.

Про це пише Sky News.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що зняття коронавірусних обмежень не означає, що хвороба зникла, а пандемії настав кінець.

За його словами, субваріанти «Омікрону» продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.