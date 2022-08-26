Італія надасть Україні €2 мільйони на розмінування

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо оголосив про виділення Україні €2 мільйонів на розмінування деокупованих територіях.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Про це Ді Майо заявив під час зустрічі з головою МВС Денисом Монастирським.

«Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати в напрямку відновлення України. Починаючи відсьогодні Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. У межах цього проєкту ми вирішили надати €2 мільйони для потреб гуманітарного розмінування», — сказав голова МЗС Італії.

Він також додав, що частину обладнання Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.