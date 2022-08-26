Співачка Брітні Спірс випустила першу з 2016 року пісню. Вона нещодавно звільнилася з-під жорсткої опіки батька

Американська співачка Брітні Спірс уперше з 2016 року випустила нову пісню. Вона записала її разом із відомим музикантом Елтоном Джоном.
Про це пише The Associated Press.
Елтон Джон і Брітні Спірс вперше обʼєдналися і створили клубний сингл “Hold Me Closer ”. За основу пісні взяли хіт Джона 1971 року “Tiny Dancer і додали елементи з його пісень “The One ” і “Donʼt Go Breaking My Heart ”. Водночас слова пісні написала сама Спірс.
Тоді як Джон випускав нову музику останні кілька років, для Спірс ця пісня стала першою композицією після її альбому Glory 2016 року. Це також перша пісня Спірс після звільнення з-під опіки батька.
«Вона справді ікона, одна з найбільших поп-зірок усіх часів, і в цьому альбомі вона звучить приголомшливо. Я дуже люблю її і в захваті від того, що ми створили разом», — йдеться в заяві Елтона Джона. Спірс у своїй заяві сказала, що для неї велика честь працювати із Джоном.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Певний час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала в лікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діяв виключно в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня 2021 року стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою, 30 вересня суд забрав у нього опікунство, а 13 листопада Верховний суд міста Лос-Анджелес підтвердив це рішення.