Співачка Брітні Спірс випустила першу з 2016 року пісню. Вона нещодавно звільнилася з-під жорсткої опіки батька

Американська співачка Брітні Спірс уперше з 2016 року випустила нову пісню. Вона записала її разом із відомим музикантом Елтоном Джоном.

Про це пише The Associated Press.

Елтон Джон і Брітні Спірс вперше обʼєдналися і створили клубний сингл “Hold Me Closer ”. За основу пісні взяли хіт Джона 1971 року “Tiny Dancer і додали елементи з його пісень “The One ” і “Donʼt Go Breaking My Heart ”. Водночас слова пісні написала сама Спірс.

Тоді як Джон випускав нову музику останні кілька років, для Спірс ця пісня стала першою композицією після її альбому Glory 2016 року. Це також перша пісня Спірс після звільнення з-під опіки батька.

«Вона справді ікона, одна з найбільших поп-зірок усіх часів, і в цьому альбомі вона звучить приголомшливо. Я дуже люблю її і в захваті від того, що ми створили разом», — йдеться в заяві Елтона Джона. Спірс у своїй заяві сказала, що для неї велика честь працювати із Джоном.