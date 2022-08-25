МЗС України викликало апостольського нунція через висловлювання Папи Римського. Той назвав доньку дугіна «безневинною жертвою війни»

Міністерство закордонних справ викликало апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити йому розчарування через слова Папи Римського щодо загибелі дарʼї дугіної.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

Міністр заявив, що «українське серце розривається від слів Папи» і це було несправедливо щодо до України.

За словами Кулеби, нунцій відвідав МЗС і незабаром зʼявиться заява з цього приводу з деталями. Він акцентував на тому, що запрошення нунція до міністерства є безпрецедентним випадком.