Папа Римський назвав доньку ідеолога «руского міра» Дугіна «безневинною жертвою війни». Посол України у Ватикані відреагував

Папа Римський Франциск назвав «безневинною жертвою війни» загиблу Дарʼю Дугіну, доньку ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна. Посол України у Ватикані розкритикував цю заяву.
Про це посол України Андрій Юраш написав у Twitter.
«Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни», — зазначив посол України у Ватикані.
- Увечері 20 серпня в Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому була Дарʼя Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну росії проти України. У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
- Російська фсб звинуватила у вбивстві Дугіної громадянку України Наталію Вовк, яка після підриву авто нібито виїхала з донькою в Естонію. «Азов» і Нацгвардія спростували цю заяву.