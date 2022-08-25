Російські військові передали Азербайджану Лачинський коридор, який звʼязував Нагірний Карабах із Вірменією. Жителів навколишніх сіл виселяють

Російські військові передали Азербайджану контроль за Лачинським коридором — єдиною дорогою, яка сполучає невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією. Це було частиною мирних домовленостей між Азербайджаном і Вірменією за посередництва росії після війни восени 2020 року.
Про це пише азербайджанське місцеве агентство APA.
Також Азербайджану відійдуть місто Лачин (Бердзор) і селища вздовж цієї дороги. Місцеве вірменське населення вже почало покидати ці населені пункти, бо азербайджанська влада постійно наголошує, що вірмени там проживають «незаконно». Водночас у Вірменії обіцяють переселенцям надати тимчасове житло.
Росіяни розбирають свої блокпости та переносять їх на іншу дорогу. Азербайджанці зобовʼязалися збудувати та вже відкрили нову дорогу для сполучення між Вірменією та Нагірним Карабахом. На супутникових знімках видно, де проходитиме нова дорога в обхід міста Лачин (Бердзор).
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.